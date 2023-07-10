BIST100 haftaya 1,25 artış ile yeni bir rekor kırarak başladı - Son Dakika
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BIST100 haftaya 1,25 artış ile yeni bir rekor kırarak başladı

10.07.2023 10:51

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,25 artışla rekor seviye olan 6.264,34 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,25 puan artışla ve yüzde 1,25 değer kazanarak 6.264,34 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,25 puan artışla ve yüzde 1,25 değer kazanarak 6.264,34 puana çıktı. Bu seviye tüm zamanların en yüksek açılış seviyesi olarak kayıt altına alınırken, en çok kazandıran menkul kıymet yüzde 3,44 ile yatırım ortaklığı oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ORTAKLIĞI

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK VE HAFTALIK KAPANIŞI

Cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazancıyla günü 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

YATIRIMCININ GÖZÜ ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

TOPTAN EŞYA STOK VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi BIST100 haftaya 1,25 artış ile yeni bir rekor kırarak başladı - Son Dakika


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