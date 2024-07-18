BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi. Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

18.07.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Dünya, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
01:22 ABD Başkanı Biden, Kovid-19’a yakalandı ABD Başkanı Biden, Kovid-19'a yakalandı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:13:54. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement