BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 128,61 puan artarak 9.174,58 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 88,25 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.134,22 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.088,65, en yüksek 9.175,82 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 9.174,58 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 2,00, teknoloji endeksi yüzde 3,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,01 puan ve yüzde 1,24 kazançla 9.719,107 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 14 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 14 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,6 artışla 2 milyon 57 bin 500 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,95'ten bileşik getirisi de yüzde 42,75'ten gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,6104 lira, satışta 30,7330 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,5791 lira, satışta 30,7016 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 149,40 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 81,8 dolardan işlem görüyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
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