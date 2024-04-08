BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde rekor seviyeye çıkarak 9.766,57 puana ulaştıktan sonra 9.756,69 puandan kapandı. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.331 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yükseldi. TCMB, doların efektif kurunu 31,9836 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 89,7 dolardan işlem gördü.

08.04.2024 18:55  Güncelleme: 18:58
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 137,87 puan artarak 9.756,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,40 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.639,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.627,40, en yüksek 9.766,57 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 artışla 9.756,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi yüzde 3,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,96 puan ve yüzde 0,52 kazançla 10.530,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 331 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 331 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 6,5 artışla 2 milyon 490 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 43,63'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9836 lira, satışta 32,1117 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,8985 lira, satışta 32,0263 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 151,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 89,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Rekor Seviyede Kapandı - Son Dakika

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