BIST 100 Endeksi Seçim Sonrası Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından güne yüzde 0,31 yükselişle 9.186,00 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 9.186,00 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile orman kağıt basım olurken, tek kaybettiren ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.
Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.
Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.
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