BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

BIST 100 endeksi, 9.640,57 puandan başlayarak yatay seyretti; bankacılık ve holdingde artış görüldü.

28.11.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.640,57 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,47 ile ulaştırma oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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