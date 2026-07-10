BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı

10.07.2026 10:09
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BIST 100 endeksi güne 14.109,21 puandan yan başlamış, önceki gün değer kaybetmişti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.109,21 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 14.105,44 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 3,77 puan ve yüzde 0,03 artışla 14.109,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,63 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle yatırımcıların risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde arttı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika
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