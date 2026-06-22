BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Günü Kapattı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Günü Kapattı

22.06.2026 18:35
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BIST 100 endeksi 14.729,65 puanla günü tamamladı, işlem hacmi 147,7 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.729,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 147,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,23 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışıyla yatırımcıların odağındaki yerini korurken, karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 34,16 artış gösterdi. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri haziranda geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81'e, hane halkı için 3,38 puan düşerek yüzde 46,13'e gerilerken, reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde kaldı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Günü Kapattı - Son Dakika

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