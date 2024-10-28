BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,32 puan artarak 8.945,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 27,56 puan ve yüzde 0,31 artışla 8.936,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.915,61 puanı, en yüksek 8.954,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 8.945,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,19 puan ve yüzde 0,35 kazançla 9.911,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 732 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 2 bin 732 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 153,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,9 azalışla 71,1 dolardan işlem görüyor.