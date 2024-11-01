BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 8.888,44 puana çıktı.

Dün 8.863,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,56 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,44 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.849,18, en yüksek 8.982,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43'ü yükselirken, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 751 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 152,8 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3230 liradan, avro 37,4000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 2 bin 751 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 74,7 dolardan işlem görüyor.