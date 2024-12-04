BIST 100 Endeksi Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 yükselerek 9.879,39 puana çıktı.

Dün, günü 9.827,23 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 31,46 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.858,69 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,16 puan artışla 9.879,39 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.853,09, en yüksek 9.890,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,44 ve mali endeks yüzde 0,22 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si değer kazanırken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 641 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,47, bileşik getirisi yüzde 40,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7520 liradan, avro 36,5390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 640 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 artışla 74 dolardan işlem görüyor.