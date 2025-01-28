BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 artışla 10.047,81 puana çıktı.

28.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kazanarak 10.047,81 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,95 puan ve yüzde 0,5 artışla 10.047,81 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,98 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.