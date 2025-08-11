BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,69 puan artarak 11.038,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 68,69 puan ve yüzde 0,63 artışla 11.041,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.004,74 puanı, en yüksek 11.090,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 77,48 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 12.241,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,74, mali endeks yüzde 0,94, değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 25'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Pegasus Hava Taşımacılığı, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 350,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 350,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 396 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,6040, satışta 40,7668 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,5260, satışta 40,6883 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,6040, sterlin/dolar paritesi 1,3409 ve dolar/yen paritesi 147,978 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 66,4 dolardan işlem görüyor.