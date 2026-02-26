BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

26.02.2026 19:05
BIST 100 endeksi günü 68,65 puan artışla 13.878,54 puandan kapattı, teknoloji ve mali hisseler değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 68,65 puan artarak 13.878,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.652,39 puanı, en yüksek 13.906,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 147,57 puan ve yüzde 0,96 artışla 15.856,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,98, mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 37'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 145 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 145 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 440 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,45, bileşik getirisi yüzde 36,25 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7720, satışta 43,9474 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7581, satışta 43,9335 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3503 ve dolar/yen paritesi 156,079 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 71,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

