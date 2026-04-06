BIST 100 Endeksi Yükseldi

06.04.2026 13:33
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,41 puan ve yüzde 1,15 artışla 13.085,76 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 68,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,36 ile inşaat, tek değer kaybeden ise yüzde 0,05 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı ve enerji fiyatları yakından takip edilirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:44:30. #7.12#
