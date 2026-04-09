BIST 100 Endeksi Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 13.689,00 puandan kapatarak 152,16 puan arttı. Altın fiyatları düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,16 puan artarak 13.689,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,23 puan ve yüzde 0,05 azalışla 13.530,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.529,12 puanı, en yüksek 13.712,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 191,42 puan ve yüzde 1,23 artışla 15.712,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,86, hizmetler endeksi yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 0,78 ve mali endeks yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 42'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, TÜPRAŞ ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 764 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 764 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,72 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4216, satışta 44,5996 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1678, sterlin/dolar paritesi 1,3405 ve dolar/yen paritesi 159,275 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 96,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bıst, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:40:25. #.0.4#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.