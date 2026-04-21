BIST 100 Endeksi Yükseldi

21.04.2026 14:05
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 14.522,64 puana yükseldi.

Dün 14.484,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,20 puan ve yüzde 0,35 artışla 14.535,11 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,73 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 14.522,64 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.500,00 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,2 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 46'sı düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Sasa Polyester ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 785 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,8970 liradan, avro 52,8860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 785 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 artışla 91,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

