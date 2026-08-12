BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artarak 13.867,58 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 13.867,58 puana yükseldi.

Dün günü 13.704,52 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 0,46 puan artışla 13.704,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,06 puan ve yüzde 1,19 artışla 13.867,58 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.701,02, en yüksek 13.909,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,53, mali endeks yüzde 0,99, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si düştü, 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş ile CW Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 420 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,98, bileşik getirisi yüzde 41,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7580 liradan, avro 55,1380 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 artışla 4 bin 420 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 88,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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