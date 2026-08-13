8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var - Son Dakika
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8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
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"Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 raporu Murat Kızılboğa tarafından yayımlandı. Trabzon, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Konya, Adana, Antalya ve Şanlıurfa'da seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ankette illere göre parti oy oranları ve tahmini milletvekili dağılımları dikkat çekti.

" Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 raporu Murat Kızılboğa tarafından paylaşıldı. 8 büyükşehirde seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 

İşte il il genel seçim oy tercihleri ve çıkarılacak tahmini milletvekili dağılımları...

1. TRABZON

  • AK Parti: %37,4 (3 Milletvekili)
  • YENİ Parti: %25,8 (2 Milletvekili)
  • YRP: %12,2 (1 Milletvekili)
  • MHP: %8,4
  • Anahtar Parti: %5,3
  • İYİ Parti: %3,7
  • ZP: %3,0

2. KOCAELİ

  • AK Parti: %34,3 (6 Milletvekili)
  • YENİ Parti: %29,9 (5 Milletvekili)
  • MHP: %7,8 (1 Milletvekili)
  • YRP: %6,9 (1 Milletvekili)
  • DEM Parti: %6,2 (1 Milletvekili)
  • İYİ Parti: %4,2
  • ZP: %4,0

3. SAMSUN

  • AK Parti: %35,8 (4 Milletvekili)
  • YENİ Parti: %25,9 (3 Milletvekili)
  • MHP: %10,8 (1 Milletvekili)
  • İYİ Parti: %9,2 (1 Milletvekili)
  • YRP: %7,7
  • ZP: %5,2
  • CHP: %3,2

4. ERZURUM

  • AK Parti: %36,9 (2 Milletvekili)
  • MHP: %16,2 (1 Milletvekili)
  • DEM Parti: %12,8 (1 Milletvekili)
  • YRP: %12,4 (1 Milletvekili)
  • YENİ Parti: %8,4
  • İYİ Parti: %5,2
  • ZP: %4,3

5. KONYA

  • AK Parti: %42,2 (7 Milletvekili)
  • YENİ Parti: %21,6 (4 Milletvekili)
  • MHP: %11,9 (2 Milletvekili)
  • YRP: %7,3 (1 Milletvekili)
  • DEM Parti: %5,8 (1 Milletvekili)
  • İYİ Parti: %3,9
  • YYP (SP & DEVA): %3,4

6. ADANA

  • YENİ Parti: %37,5 (6 Milletvekili)
  • AK Parti: %24,2 (4 Milletvekili)
  • DEM Parti: %11,6 (2 Milletvekili)
  • MHP: %10,8 (2 Milletvekili)
  • İYİ Parti: %5,9 (1 Milletvekili)
  • CHP: %4,9
  • ZP: %2,5

7. ANTALYA

  • YENİ Parti: %43,2 (8 Milletvekili)
  • AK Parti: %28,9 (6 Milletvekili)
  • MHP: %6,9 (1 Milletvekili)
  • İYİ Parti: %6,0 (1 Milletvekili)
  • DEM Parti: %5,2 (1 Milletvekili)
  • TİP: %3,5
  • ZP: %3,3

8. ŞANLIURFA

  • AK Parti: %38,5 (7 Milletvekili)
  • DEM Parti: %30,8 (6 Milletvekili)
  • YENİ Parti: %7,6 (1 Milletvekili)
  • YRP: %6,9 (1 Milletvekili)
  • MHP: %4,8
  • CHP: %3,0
  • İYİ Parti: %2,8

Milletvekili, Şanlıurfa, Politika, Antalya, Erzurum, Kocaeli, Trabzon, Türkiye, Samsun, Güncel, Adana, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    yaw he he 8 3 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Antalya galiba iyi hizmet aşmışki yeni demiş. 2 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Daha üc gün önce yaptiniz niye tekrar bozuk pilak aynisini yapiyosunuz 1 1 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    yeni parti denen oluşum ilk seçimden sonra dağılır 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var - Son Dakika
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