8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

" Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 raporu Murat Kızılboğa tarafından paylaşıldı. 8 büyükşehirde seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İşte il il genel seçim oy tercihleri ve çıkarılacak tahmini milletvekili dağılımları...

1. TRABZON

AK Parti: %37,4 (3 Milletvekili)

YENİ Parti: %25,8 (2 Milletvekili)

YRP: %12,2 (1 Milletvekili)

MHP: %8,4

Anahtar Parti: %5,3

İYİ Parti: %3,7

ZP: %3,0

2. KOCAELİ

AK Parti: %34,3 (6 Milletvekili)

YENİ Parti: %29,9 (5 Milletvekili)

MHP: %7,8 (1 Milletvekili)

YRP: %6,9 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %6,2 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %4,2

ZP: %4,0

3. SAMSUN

AK Parti: %35,8 (4 Milletvekili)

YENİ Parti: %25,9 (3 Milletvekili)

MHP: %10,8 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %9,2 (1 Milletvekili)

YRP: %7,7

ZP: %5,2

CHP: %3,2

4. ERZURUM

AK Parti: %36,9 (2 Milletvekili)

MHP: %16,2 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %12,8 (1 Milletvekili)

YRP: %12,4 (1 Milletvekili)

YENİ Parti: %8,4

İYİ Parti: %5,2

ZP: %4,3

5. KONYA

AK Parti: %42,2 (7 Milletvekili)

YENİ Parti: %21,6 (4 Milletvekili)

MHP: %11,9 (2 Milletvekili)

YRP: %7,3 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %5,8 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %3,9

YYP (SP & DEVA): %3,4

6. ADANA

YENİ Parti: %37,5 (6 Milletvekili)

AK Parti: %24,2 (4 Milletvekili)

DEM Parti: %11,6 (2 Milletvekili)

MHP: %10,8 (2 Milletvekili)

İYİ Parti: %5,9 (1 Milletvekili)

CHP: %4,9

ZP: %2,5

7. ANTALYA

YENİ Parti: %43,2 (8 Milletvekili)

AK Parti: %28,9 (6 Milletvekili)

MHP: %6,9 (1 Milletvekili)

İYİ Parti: %6,0 (1 Milletvekili)

DEM Parti: %5,2 (1 Milletvekili)

TİP: %3,5

ZP: %3,3

8. ŞANLIURFA