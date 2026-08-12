Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı forvetle 1+1 yıllık anlaşmaya varırken, Napoli'ye ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.
Fenerbahçe yeni forvetini resmen açıkladı.
LUKAKU TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Oğuz Çetin, canlı yayında Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi önemli kulüplerin formasını giyen Lukaku'nun Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosundaki en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.
MALİYETİ DE BELLİ
İddiaya göre; Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcü için Napoli'ye 6 milyon Euro bonservis verecek.
Sözleşmede 2 milyon Euro’luk da satın alam opsiyonu yer alacak.
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