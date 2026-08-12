Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı forvetle 1+1 yıllık anlaşmaya varırken, Napoli'ye ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Fenerbahçe yeni forvetini resmen açıkladı. 

LUKAKU TRANSFERİNDE MUTLU SON

Sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Oğuz Çetin, canlı yayında Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Inter ve Napoli gibi önemli kulüplerin formasını giyen Lukaku'nun Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosundaki en önemli hücum silahlarından biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

MALİYETİ DE BELLİ

İddiaya göre; Fenerbahçe, 33 yaşındaki golcü için Napoli'ye 6 milyon Euro bonservis verecek.

Sözleşmede 2 milyon Euro’luk da satın alam opsiyonu yer alacak.

Romelu Lukaku, Fenerbahçe, SSC Napoli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    Sen Dünya Kupasını felan izledin mi hiç. Çöp dediğin adamdan daha iyi top indiren Süper Lig de bir tane forvet yok... 12 3 Yanıtla
  • erginersoy26@gmail.com [email protected]:
    dizi_kitap_film_siir (İnstgram ve Tiktok) Kadroda tam 40 oyuncu var. 4 Forvet, 10 Orta Saha, 8 Kanat, 13 Defans ve 5 Kaleci. Bu kadar adamı ne yapacak bu takım. Kardeşim Kerem, İrfan Can, Oğuz, Mimovic, D.Carlos, Becao, İrfan Can E. , Livakovic, Kamil Efe, Bartuğ, Ambrabat, Mert Hakan, Emre Demir, Cengiz ve Çağrı. Bu adamların hiç biri Fenerbahçe Takımımın oyuncusu değil. Teknik Direktör hele hiç ama hiç değil. Yıllardır Bu Takıma gönül veren insanlar olarak. Yazıktır ya !!! Beğenmediğiniz Kante tek başına oynuyor... 7 4 Yanıtla
  • Serkan kalkam Serkan kalkam:
    arshiv brown, semedo bu ikisini unutmuşsun, belki oğuz yerli komtenjanından alternatif kalabilit ama saydıklarının hepsine katılıyorum ?? 2 0 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    33 yaş mı arkadaş kadro 40 kişi zaten Aziz Başkan 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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