Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

dizi_kitap_film_siir (İnstgram ve Tiktok) Kadroda tam 40 oyuncu var. 4 Forvet, 10 Orta Saha, 8 Kanat, 13 Defans ve 5 Kaleci. Bu kadar adamı ne yapacak bu takım. Kardeşim Kerem, İrfan Can, Oğuz, Mimovic, D.Carlos, Becao, İrfan Can E. , Livakovic, Kamil Efe, Bartuğ, Ambrabat, Mert Hakan, Emre Demir, Cengiz ve Çağrı. Bu adamların hiç biri Fenerbahçe Takımımın oyuncusu değil. Teknik Direktör hele hiç ama hiç değil. Yıllardır Bu Takıma gönül veren insanlar olarak. Yazıktır ya !!! Beğenmediğiniz Kante tek başına oynuyor...

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