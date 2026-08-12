Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Cansever, lösemi tedavisi gördüğü Almanya'da 59 yaşında yaşamını yitirdi. İlik naklinin ardından geçirdiği ağır enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı, vasiyeti doğrultusunda Kuzey Makedonya'da toprağa verildi.

TEDAVİSİ ALMANYA'DA SÜRÜYORDU

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçıya 2025'in sonlarında akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi için Almanya'da bulunan Cansever'e, uygun donörün bulunmasının ardından Mart 2026'da kök hücre nakli gerçekleştirildi.

Ancak naklin ardından sanatçının sağlık durumunda ciddi sorunlar ortaya çıktı. Gelişen ağır enfeksiyonlar ve diğer komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınan Cansever, tüm müdahalelere rağmen 8 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

VASİYETİ ÜZERİNE AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cansever'in cenazesi, Almanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya'ya götürüldü.

Sanatçı için Veles kentindeki tarihi Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında ailesi, yakınları ve sevenleri Cansever'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Törenin ardından naaşı, sanatçının daha önce vasiyet ettiği aile mezarlığına defnedildi.

ÇOCUKLUKTAN İTİBAREN SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE ETTİ

Cansever'in hayatındaki sağlık mücadeleleri lösemiyle sınırlı değildi. Sanatçı, henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda tek gözünü kaybetti.

Yıllar boyunca ankilozan spondilit hastalığıyla da mücadele eden Cansever, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen müzik kariyerini sürdürdü.

“KARA ÇADIR” İLE TÜRKİYE'DE TANINDI

Cansever, Türkiye'de geniş kitleler tarafından özellikle İbo Show programında seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle tanındı.

Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle arabesk ve halk müziği alanında iz bırakan sanatçı, kariyeri boyunca “Cemalim”, “Yollar Hasta Ben Yorgunum” ve “Kader” gibi eserleri de seslendirdi.

Cansever, uzun yıllara yayılan müzik kariyerinin ardından Kuzey Makedonya'da ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.