Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye\'ye iade edildi
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İçişleri Bakanlığı, Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut, Gürcistan’da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, haklarında kırmızı bülten bulunan ve uluslararası seviyede aranan iki organize suç örgütü elebaşının Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Redkitler' Organize Suç Örgütü elebaşı Ferhat Delen ile 'Erdoğan Aykut' Organize Suç Örgütü elebaşı Erdoğan Aykut birçok kurumun koordineli çalışması sonucu Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

SUÇ DOSYALARINDA YOK YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları; Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda iade edilen isimler ve yöneltilen suçlamalar şu şekilde sıralandı:

Ferhat Delen (REDKİTLER Organize Suç Örgütü Elebaşı):

“Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

Erdoğan Aykut (ERDOĞAN AYKUT Organize Suç Örgütü Elebaşı):

“Silahla Yağma, Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama, Hırsızlık" suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Bayram Tekkalan (KULE EMRE Organize Suç Örgütü Üyesi):

“Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlar Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranıyordu.

Diğer Şüpheliler (Ş.B., D.Y., H.U. ve F.S.):

“Hakaret, Görevi Yaptırmamak için Direnme, Kasten Öldürmeye Azmettirme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Sahte Para Basmak, 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık, Tasarlayarak Kasten Öldürme, Gece Vakti Silahla Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Adam Öldürme” suçlarından uluslararası seviyede aranıyorlardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARLILIK MESAJI

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Organize Suç Örgütü Elebaşları Nereye Kaçarlarsa Kaçsınlar Türk Devletinin Pençesinden Kurtulamazlar. "REDKİTLER" Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ile “ERDOĞAN AYKUT” Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iadeleri sağlandı. Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti’nin pençesinden kurtulamayacaklar. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı, Sarp Kara, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi - Son Dakika

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