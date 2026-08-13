Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması - Son Dakika
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Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe veren kadın, polis ekiplerince ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kendisine şizofreni teşhisi konulduğu için bayrağı yaktığını iddia eden şüpheli adliyeye sevk edilirken, alçak saldırıya siyasilerden tepki yağdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli kadın, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesindeki "şizofreni raporu" iddiası dikkat çekerken, alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kurşunlu Meydanı’nda gece saatlerinde skandal bir olay meydana geldi. Gece karanlığından faydalanan bir kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

Sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya gelen mağaza sahipleri, yanan Türk bayrağını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda bayrağı yakan kişinin A.A. isimli bir kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.'nın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde; herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bayrağı bu nedenle yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: HİÇBİR SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Çirkin saldırının ardından kentte tepkiler art arda geldi:

  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum.
  • MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk: Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir. Olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve gerekli adli işlemlerin yapılmasını istiyoruz.

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Son Dakika Güncel Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    bayrak direğine sabunsuz oturttun 35 0 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    hasta muamelesi yapmayın direk içeri atın hastalığının arkasına gizlenip kurtulmaya çalışacak 25 0 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    doğru karar, istikamet koğuş 20 0 Yanıtla
  • deniz tandoğan deniz tandoğan:
    Çanakkalede Seddülbahirde abidenin yanında bir Türk Bayrağı var. O bayrağın bir direği var. O direği alırsa hastalıği biter. 12 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Komandolara verin isini bilirler. 10 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması - Son Dakika
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