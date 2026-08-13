Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli kadın, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesindeki "şizofreni raporu" iddiası dikkat çekerken, alçak saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kurşunlu Meydanı’nda gece saatlerinde skandal bir olay meydana geldi. Gece karanlığından faydalanan bir kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

Sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya gelen mağaza sahipleri, yanan Türk bayrağını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda bayrağı yakan kişinin A.A. isimli bir kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

SAVUNMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.'nın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde; herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bayrağı bu nedenle yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: HİÇBİR SAYGISIZLIK KABUL EDİLEMEZ

Çirkin saldırının ardından kentte tepkiler art arda geldi: