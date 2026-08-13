DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kabul edilen yeni yasanın ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti. Saat 16.00'da gerçekleşecek kritik zirve öncesi açıklama yapan heyet, görüşmenin ana gündem maddelerini kamuoyuyla paylaştı.

MASADAKİ KRİTİK GÜNDEM BAŞLIKLARI

DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede öne çıkan konu başlıkları şu şekilde sıralandı:

Yeni yasanın zamana yayılmadan, hızlı bir şekilde uygulanması.

Yasada öngörülen resmi kurulların hayata geçirilmesi.

Abdullah Öcalan ile yapılacak olan yeni görüşmenin planlanması.

Yüksek mahkeme kararlarının acilen uygulanması.

Selahattin Demirtaş'ın ve diğer siyasi tutukluların tahliyesi.

"SÜREÇ ZAMANA YAYILMADAN İLERLEMELİ"

Görüşmenin Meclis'te oylanan yasanın hemen ertesinde yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Pervin Buldan, beklentilerini ve atılması gereken adımları yazılı bir açıklamayla da duyuracaklarını belirtti. Sürecin hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan, sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor."

SANCAR: BARIŞ HUKUKUNUN İLK TEMEL TAŞI

DEM Parti heyetinden Mithat Sancar ise Meclis'ten geçen yasayı tarihi bir adım olarak nitelendirerek, "barış hukukunun ilk temel taşı" yorumunu yaptı. Sancar, kanunun uygulama aşamasına ve kurumsal zeminine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Başvuruların başlayabilmesi için kurulların oluşturulması, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) karar alması ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Sürecin en kısa sürede işletilip tamamlanması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz."

İMRALI ZİYARETİ VE MECLİS TEMASLARI PLANLANIYOR

Abdullah Öcalan'ın yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı yönündeki iddialara yanıt veren Sancar, henüz ellerinde net bir bilgi olmadığını ancak İmralı ziyaretini planlayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra hızlı bir şekilde Abdullah Öcalan ile de bir görüşme gerçekleştirmeleri gerektiğini vurgulayan Buldan ise, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi partilerle de temas kurabileceklerinin sinyalini verdi. Buldan, Meclis bünyesinde bir "izleme kurulu" kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

AYM KARARLARI VE DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Görüşmenin en çok merak edilen başlıklarından biri olan hukuki durumlarla ilgili de net mesajlar verildi. Pervin Buldan, MGK raporu beklenmeden Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının toplumda büyük bir beklenti yarattığını belirtti.

Buldan, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruya ise kısa ve net bir yanıt verdi: "Her konuyu konuşacağız."