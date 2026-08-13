Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarındaki performansıyla dikkat çeken milli kaleci sakatlandı. Mert Günok'un sakatlanması, Ederson'un ise cezasının devam etmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin kalesini deplasmanda Tarık Çetin koruyacak.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarındaki performansıyla dikkat çeken milli kaleci sakatlandı.

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği karşısında kalesini Tarık Çetin koruyacak. Mert Günok'un sakatlığının yanı sıra Ederson'un da cezası nedeniyle oynayamayacak olması, Tarık Çetin'e forma şansı doğurdu.

Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak

EDERSON'UN 4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR

Ederson, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Brezilyalı kaleciye kırmızı kartın yanı sıra ekstra 3 maç ceza verilmiş ve toplam cezası 4 maça çıkmıştı. Ederson, cezasının son karşılaşması olan Gençlerbirliği deplasmanında da forma giyemeyecek. Brezilyalı file bekçisinin 4 maçlık cezası bu karşılaşmayla birlikte sona erecek.

Gençlerbirliği, İsmail Kartal, Mert Günok, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolculuğuna Makedonya’da uğurlandı
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

16:46
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
Darp edilen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası
16:00
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı
Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
15:55
DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşmek için Külliye’de Demirtaş dahil masada 5 konu var
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var
15:38
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:54
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
14:29
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif Galatasaray kararını anında verdi
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 17:02:50. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.