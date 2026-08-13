BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,06 artışla 14.118,26 puana ulaşarak yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,13 puan ve yüzde 0,06 artışla 14.118,26 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,92 ile bilişim, en fazla kaybeden ise yüzde 1,77 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, Orta Doğu'da yeni bir ateşkes konusunda taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserlikleri sınırlıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel pozitif seyrediyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yurt içinde yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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