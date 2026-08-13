Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede - Son Dakika
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Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılara yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün lideri olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş dâhil 30 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün mali ve ticari bağlantılarına ilişkin çalışmalarda ise 32 şirket tespit edildi. Bu şirketler arasında ünlü tesettür giyim markası Armine de yer alıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sğleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon için bu sabah düğmeye basıldı.

ÖRGÜT, KARA PARA, DOLANDIRICILIK, VERGİ KAÇIRMA...

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, “ Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “kara para aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyonda Alihan Kuriş dâhil 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

ÜNLÜ TESETTÜR MARKASI LİSTEDE

Arama ve el koyma kararı verilen 33 şirketin isimleri de belli oldu. Bu listede yer alan bir şirket özellikle dikkat çekti.

Kadınlar için tesettür giyim alanında faaliyet gösteren ve Türkiye çapında bilinen ünlü marka Armine, Süleymancılara yönelik operasyonun mali ve ticari ayağında yer alıyor.

Başsavcılığın, operasyon kapsamında arama ve el koyma kararı verdiği 33 şirket arasında "Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" de bulunuyor.

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

ÜNLÜ AYAKKABI MARKASI DA LİSTEDE

Şirketler arasında dikkat çeken ünlü bir marka daha yer alıyor. Bu marka ise ayakkabı alanında faaliyet gösteren "Ayakkabı Dünyası" oldu. 

Başsavcılık, "Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" hakkında da örgütle bağlantılı olarak arama ve el koyma kararı verdi.

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

YAPILAN TESPİTLER

Başsavcılık tarafından, şirketlerin kayıt ve faaliyet adreslerinde yapılan incelemelerde; 14 şirketin İstanbul’da, 14 şirketin Sakarya’da, diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği, farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin de aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandıkları tespit edildi.

İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu belirlendi.

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Ankara Başsavcılığı, Dolandırıcılık, alihan kuriş, Alihan, Cemaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika alihan kuriş Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede - Son Dakika

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