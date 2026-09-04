Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesiyle özdeşleşen Pazaryeri Bozası, uzun süren çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili aldı. Tescil, ürünün özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artması ve yerel üreticilerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilecik'in köklü yöresel değerlerinden Pazaryeri Bozası, uzun süren titiz çalışmaların ardından coğrafi işaret tescili alarak resmen tescillendi.

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli

UZUN YILLAR DEVAM EDEN GELENEKSEL ÜRETİM

Pazaryeri ile özdeşleşen ve uzun yıllara dayanan geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olan 'Pazaryeri Bozası' ilçenin ekonomik ve kültürel değerleri arasında özel bir yere sahip. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Pazaryeri Bozasının özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması, markalaşması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir adım atıldı.

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli

BAŞTAN SONA İLÇE SINIRLARI İÇİNDE ÜRETİLİYOR

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Yöreyle güçlü bir bağı bulunan Pazaryeri Bozasının, hammaddelerin işlenmesinden son ürünün elde edilmesine kadar tüm üretim aşamaları Pazaryeri ilçesinin coğrafi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bilecik'in sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmak adına bu tescili memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Tekin, "Bilecik'in sahip olduğu yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve ilimizin gastronomik mirasını daha güçlü şekilde tanıtmak adına bu tescili büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Pazaryeri bozamızın coğrafi işaret tescili Bilecik'imize ve Pazaryeri'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Pazaryeri, Bilecik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı
İstanbul Valiliği’nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt İstanbul Valiliği'nden Üsküdar seçimiyle ilgili iddialara yanıt
Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz Savaşı kızıştıran tehdit: Sizi taş devrine göndeririz

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:25
Zehra Güneş’in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:56:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzeti artık coğrafi işaretli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement