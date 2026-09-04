Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Trabzon'da Verda ve Peyami N. çiftinin karşılıklı açtığı boşanma davası, mahkemeler arasındaki farklı kusur değerlendirmelerinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Dosyada özellikle evlilik içinde yaşanan mahrem olayların akrabalara ve başka kişilere anlatılması, kusur değerlendirmesinde belirleyici unsurlardan biri oldu.

İLK MAHKEME ERKEĞİ AĞIR KUSURLU BULDU

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Aile Mahkemesi, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarını değerlendirdi.

Mahkeme; erkeğin aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığı, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığı ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığı sonucuna vardı. Kadının ise eşini ortak konuta almadığı belirlendi. Bu gerekçelerle mahkeme erkeği ağır, kadını ise az kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi.

AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMELERİ "AFFETME" SAYILDI

Erkek eşin nafaka yönünden istinafa başvurması üzerine dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Bölge Adliye Mahkemesi, çiftin dava konusu yaptıkları bazı olaylardan sonra birlikte yaşamaya devam etmesini "affetme" kapsamında değerlendirdi. Ayrıca kadının eşini eve almamasını dikkate alarak kadını tam kusurlu kabul etti.

Böylece ilk derece mahkemesindeki kusur değerlendirmesi erkeğin lehine değişti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kadının temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin kusur değerlendirmesini yerinde bulmadı.

Yüksek Mahkeme, erkeğin evlilik devam ederken süreklilik gösterecek şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığını ve eşine hakaret ettiğini dikkate aldı. Bu davranışlar nedeniyle erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmedildi.

ERKEĞİN DAVASI REDDEDİLECEK

Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozarak erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesi, kadının açtığı boşanma davasının ise kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Erkeğin nafakaya ilişkin temyiz itirazı da kabul edilmedi.

Karar, boşanma davalarında eşler arasındaki mahrem olayların üçüncü kişilerle paylaşılmasının kusur değerlendirmesinde eşin aleyhine dikkate alınabileceğini bir kez daha ortaya koydu.