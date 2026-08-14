Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR OPERASYONDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, "Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu" dedi.

100 MİLYAR TL YURT DIŞINA ÇIKARILDI

MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edilirken, kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

YENİ TCK'NIN MİMARLARINDAN

Soruşturmada gözaltına alınan 37 kişiden biri de Prof. Dr. Ahmet Gökçen oldu. Gökçen, Marmara Üniversitesi'nde Barış Akademisyenleri'nin ihracını talep eden disiplin soruşturması komisyonunda yer alan ve karara imza atan isimlerdendi. 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK’nın mimarlarından olan Gökçen, avukat Rezan Epözdemir'in de avukatıydı. Ayrıca Gökçen 11 çocuğun öldüğü Aladağ yurt yangını davasında sanıkların avukatlığını üstlenmişti.