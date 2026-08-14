Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri olan Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında 2005'te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'nun mimarı eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 13 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti. Soruşturma çerçevesinde 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR OPERASYONDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, "Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu" dedi. 

100 MİLYAR TL YURT DIŞINA ÇIKARILDI

MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edilirken, kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında

YENİ TCK'NIN MİMARLARINDAN

Soruşturmada gözaltına alınan 37 kişiden biri de Prof. Dr. Ahmet Gökçen oldu. Gökçen, Marmara Üniversitesi'nde Barış Akademisyenleri'nin ihracını talep eden disiplin soruşturması komisyonunda yer alan ve karara imza atan isimlerdendi. 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK’nın mimarlarından olan Gökçen, avukat Rezan Epözdemir'in de avukatıydı. Ayrıca Gökçen 11 çocuğun öldüğü Aladağ yurt yangını davasında sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği bilgisine yer verilen raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği ifade edildi.

"KAYIRLARLA UYUMSUZ ŞEKİLDE DÖVİZ TRANSFERİ"

Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği aktarılan raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.

Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Kuriş'in de arasında bulunduğu 33 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 7'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Marmara Üniversitesi, Ankara Başsavcılığı, Hukuk Fakültesi, alihan kuriş, Operasyon, Gökçen, Alihan, Güncel, Gündem, Tck, Son Dakika

Son Dakika Gündem Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hümeyra Kuş Hümeyra Kuş:
    Niye bu kadar ugˆras¸ıyorsunuz ki.Kendinize oy atmayan desteklemeyen tu¨m herkesi içeriye alın bizde sizde kurtulalım toptan. Allahın adaleti elbet siz haksızlara da tecelli edecek.Sizin adaletinizden yu¨ksek adalet terazisi daha bu¨yu¨k elbet O? 1 4 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    ve bunlar yeni anayasa çıkaracak öylemi 0 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    vebunlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Ay aracını 2027’nin ilk aylarında uzaya fırlatacak Türkiye Ay aracını 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatacak
Boğaz’da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı Boğaz'da Perseid meteor yağmuru kameralara yansıdı
Bakan Gürlek’ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur Bakan Gürlek'ten suç örgütlerine net mesaj: Devletten daha güçlü bir yapı yoktur
Polis paniği can aldı “Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü“ Polis paniği can aldı! "Ben sakat kalacağım, arkadaşım da öldü"
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
Tesettür giyimin lideri Süleymancılara operasyonda Armine de listede Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı Barda tanıştığı siyahi bir adamla ilişkiye giren kadın hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk Tom Cruise’u geride bıraktı Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
Fethiye’de can pazarı Tur teknesi yandı, 115 kişi suya atladı Fethiye'de can pazarı! Tur teknesi yandı, 115 kişi suya atladı
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı İşte görev yapacak isimler Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

09:48
Takımlarımız yüz güldürüyor UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
09:16
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
09:00
Fenerbahçe, TFF’ye gidiyor: Oynanmasın
Fenerbahçe, TFF'ye gidiyor: Oynanmasın
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:45
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı İşte istenen bedel
Premier Lig şampiyonu satışa çıktı! İşte istenen bedel
08:39
Transfer yapmayan Galatasaray’da şok ayrılık gelişmesi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
07:43
Piyasalar allak bullak Rüzgar tersine döndü
Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
07:17
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş
00:14
Yediği son yumruk hayatına mal oldu: Ünlü boksör yaşam mücadelesini kaybetti
Yediği son yumruk hayatına mal oldu: Ünlü boksör yaşam mücadelesini kaybetti
23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
21:06
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 12:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Süleymancılar operasyonunda gözlerden kaçan detay! Yeni TCK'nın mimarı da gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.