BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi

20.07.2026 13:23
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 artışla 14.068,54 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 14.068,54 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,49 puan ve yüzde 0,63 yükselişle 14.068,54 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 79,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,57 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 9,11 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesi küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseliş Gösterdi - Son Dakika

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