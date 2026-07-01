BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti

01.07.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 artışla 14.231,13 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak 14.231,13 puana yükseldi.

Dün 14.121,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,37 puan ve yüzde 0,08 azalışla 14.110,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,30 puan ve yüzde 0,77 yükselişle 14.231,13 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek 14.232,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 39'u düştü, 4'ü ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 990 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,79, bileşik getirisi yüzde 40,18 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1390, sterlin/dolar paritesi 1,3250 ve dolar/yen paritesi 162,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6750 liradan, avro 53,1940 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,58 azalışla 3 bin 990 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 azalışla 72,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:28:26. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.