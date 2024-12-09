BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.196,12 Puanı Gördü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,14 yükselerek 10.196,12 puana çıktı.

Cuma günü 10.081,00 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya 93,96 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.174,96 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,12 puan artışla 10.196,12 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.149,91, en yüksek 10.199,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,49, hizmetler endeksi yüzde 0,74, mali endeks yüzde 0,55 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü değer kazanırken, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D) ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 656 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,29, bileşik getirisi yüzde 41,95 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi 150,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8130 liradan, avro 36,8180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 yükselişle 2 bin 656 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 artışla 71,6 dolardan işlem görüyor.