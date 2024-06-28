BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 10.739,78 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı. Analistler, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirtti.

28.06.2024 13:13
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 10.739,78 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan artışla 10.739,78 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 54,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile sigorta oldu.

Öte yandan Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla birlikte yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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