BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 artışla 9.748 puandan başladı.

03.03.2025 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,31 puan ve yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile bilişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,14 ile tekstil deri oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamlandı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticari tutumuna yönelik endişelere karşın, açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonist baskıların hafiflemiş olabileceğine işaret etmesi sonrasında pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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