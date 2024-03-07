Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,6 puan artarak 9.054,18 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 52,95 puan ve yüzde 0,61 artışla 8.797,54 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.797,54, en yüksek 9.054,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,95, hizmetler endeksi yüzde 3,32, teknoloji endeksi yüzde 5,05 ve sanayi endeksi yüzde 3 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 334,08 puan ve yüzde 3,61 artışla 9.581,19 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Koza Altın İşletmeleri ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 152 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 152 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,7546 lira, satışta 31,8818 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,6390 lira, satışta 31,7658 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 148,3 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 düşüşle 81,9 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te gençlik merkezi açılışı ve konut hak sahipliği kura çekimine katıldı. Şimşek, gençlik merkezi açılışında protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesti ve konut hak sahipliği kura çekim törenine katıldı. Konuşmasında, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine vurgu yapan Şimşek, destekledikleri projeleri ve çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarındaki büyük orman yangınlarının ardından yaklaşık 15 bin hektar alan zarar görmüş, milyonlarca ağaç yanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yanık alanlara bilgilendirme programı düzenlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda temizleme, teraslama, fidan dikimi ve doğal tohum atımı gibi faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca, orman işçileri tarafından fidanların dipleri temizlenerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Yanık alanların imara açılması ise kesinlikle söz konusu değildir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve il başkanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen etkinliğe oda ve borsaların kadın yönetim kurulu, meclis başkan ve üyeleri ile kadın genel sekreterleri katıldı. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadınların ekonomide ve sosyal yaşamda aktif katılımlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, kadın istihdamının desteklenmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın girişimcilerin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.
"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi. Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor. Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti. Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,43 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. En çok kazandıran sektör ise yüzde 6,16 ile sigorta oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması ödül törenine katıldı. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programlarından önümüzdeki aylarda sonuç alınmaya başlanacağını vurgulayarak, 'Uygulanan program sayesinde Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek' dedi.
Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing belediyesi, 2023 yılında Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla 110.000'den fazla araç ihraç etti. Ayrıca, şehir Çin-Avrupa yük treni hizmetiyle araç ithalatında da önemli bir büyüme kaydetti.
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