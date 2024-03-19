Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,77 puan artarak 8.929,88 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 15,77 puan ve yüzde 0,18 azalışla 8.702,35 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 8.934,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla 8.929,88 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,55, hizmetler endeksi yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 3,58 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 266,84 puan ve yüzde 2,87 kazançla 9.562,72 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 154 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2222 lira, satışta 32,3513 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 150,80 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.
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Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Emeklilerin yaşam koşullarının kötüleştiği vurgulandı.
Samsun'da 2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine 13 bin 44 başvuru yapıldı. Başvuruların 12 bin 641'i karara bağlanarak sonuçlandırıldı. Bu başvuruların 6 bin 364'ü tüketici lehine sonuçlandı. 1 Ocak ile 18 Mart 2024 tarihleri arasında ise Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 594 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 3 bin 25'i karara bağlanarak sonuçlandı ve bin 537'si tüketici lehine sonuçlandı.
Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu greve katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazanarak 8.929,88 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,90, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,76 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde hijyen kuralları, personel sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin tarladan sofraya güvenli gıda için süreceği açıklandı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 462 bin 600 liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 464 bin 686 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 455 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 830 milyon 497 bin 505,37 lira, işlem miktarı ise 1.583,72 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 844 milyon 796 bin 941,62 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
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