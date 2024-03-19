BIST 100 Endeksi 211,77 Puan Artarak 8.929,88 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 211,77 Puan Artarak 8.929,88 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 211,77 Puan Artarak 8.929,88 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,77 puan artarak 8.929,88 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 8.934,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla tamamladı. Altının ons fiyatı 2.154 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 86,8 dolardan işlem görüyor.

19.03.2024 19:07  Güncelleme: 19:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,77 puan artarak 8.929,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,77 puan ve yüzde 0,18 azalışla 8.702,35 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 8.934,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,43 artışla 8.929,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,55, hizmetler endeksi yüzde 1,53, sanayi endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 3,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 266,84 puan ve yüzde 2,87 kazançla 9.562,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 154 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 154 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2 milyon 462 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2565 lira, satışta 32,3857 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2222 lira, satışta 32,3513 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 150,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 211,77 Puan Artarak 8.929,88 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 211,77 Puan Artarak 8.929,88 Puandan Kapandı - Son Dakika
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