BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,41 puan artarak 10.336,50 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.144,74 puanı ve en yüksek 10.375,74 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artış kaydetti. Altın ons fiyatı ise 2.316 dolar olarak belirlendi.

07.05.2024 18:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,41 puan artarak 10.336,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,66 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.282,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.144,74 puanı ve en yüksek 10.375,74 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 10.336,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,56 puan ve yüzde 1,09 kazançla 11.254,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 316 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 44,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1847 lira, satışta 32,3137 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2016 lira, satışta 32,3307 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 154,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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