BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,38 puan artarak 11.139,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.106,79, en yüksek 11.252,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 11.139,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,10, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,95, teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,46 puan ve yüzde 0,23 kazançla 12.118,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 466 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 466 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artarak 2 milyon 648 bin 500 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,32'den, bileşik getirisi de yüzde 41,99'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0158 lira, satışta 33,1481 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,0149 lira, satışta 33,1472 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi de 156,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 84,1 dolardan işlem görüyor.