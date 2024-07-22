BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamladı. Sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazanırken, mali ve hizmetler endeksleri değer kaybetti. Altın fiyatları düşerken, petrol fiyatları ise azalış gösterdi.

22.07.2024 18:45
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,55 puan artarak 11.172,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,43 puan ve yüzde 0,24 artarak 11.182,64 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.119,30, en yüksek 11.245,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,71 puan ve yüzde 0,06 kazançla 12.177,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 48'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 386 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 386 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,4 azalarak 2 milyon 529 bin liraya indi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,42'den, bileşik getirisi de yüzde 42,11'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9210 lira, satışta 33,0530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9811 lira, satışta 33,1133 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi de 157,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalışla 81,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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