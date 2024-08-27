BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,99 puan artarak 9.748,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.523,25, en yüksek 9.748,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 artışla 9.748,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 2,68 ve teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 242,88 puan ve yüzde 2,31 kazançla 10.756,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 21'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 520 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 520 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 805 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9339 lira, satışta 34,0699 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9045 lira, satışta 34,0404 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 144,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,5 azalışla 79 dolardan işlem görüyor.