BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

BIST 100 endeksi günü %1,94 artışla 9.549,89 puandan tamamladı, 77 hisse prim yaptı.

22.11.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,12 puan artarak 9.549,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,72 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 9.377,49 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.337,23 puanı, en yüksek 9.550,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 9.549,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,88, sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 202,24 puan ve yüzde 1,96 kazançla 10.540,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 20'si geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 696 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 696 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 135 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,55, bileşik getirisi de yüzde 41,07 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4400 lira, satışta 34,5781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4254 lira, satışta 34,5633 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 154,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 74,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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