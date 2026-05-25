BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

25.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi günü 13.890,91 puanda kapatarak 82,71 puan arttı, teknoloji endeksi geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 82,71 puan artarak 13.890,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 81,22 puan ve yüzde 0,59 artışla 13.889,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.766,48 puanı, en yüksek 13.936,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kazanarak 13.890,91 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 27,48 puan ve yüzde 0,17 artışla 15.818,61 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,58 ve mali endeks yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Astor Enerji, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 571 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 6 milyon 737 bin 900 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78, bileşik getirisi yüzde 43,74 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,5993, satışta 45,7820 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,5213, satışta 45,7037 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,9 azalışla 94,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli’ye veda etti Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demek yeterli değil Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Adana’da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı

19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:43:32. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.