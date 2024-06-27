BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 10.680,91 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı. Merkez Bankası rezervleri rekor kırarken, ABD'de ekonomik veriler karışık sinyaller gösterdi.

27.06.2024 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 10.680,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,82 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırarken, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alarak tarihte ilk kez 13 hafta üst üste alım tarafında yer aldı.

ABD'de ise Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi.

Ülkede, yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Ülkede, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, mayısta aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'lik artış yaşanırken, bekleyen konut satışları endeksi, mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 2,1 azaldı.

Analistler, ABD'de bugün açıklanan verilerden karışık sinyaller geldiğini belirterek, yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin bankanın gelecekteki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sanayi üretimi, işsizlik oranı, İngiltere'de büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'da işsizlik oranının öne çıkacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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