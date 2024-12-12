BIST 100 Endeksi Yükselişte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 yükselişle 10.141,54 puana çıktı.

Dün, günü 10.058,47 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne yüzde 50,75 puan ve yüzde 0,50 yükselişle 10.109,23 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,06 puan artışla 10.141,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.091,06, en yüksek 10.155,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,71, mali endeks yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,97 ve hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si değer kazanırken, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 715 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 152,50 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8730 liradan, avro 36,7620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 715 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 73,5 dolardan işlem görüyor.