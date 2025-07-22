BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.666,68 puana yükseldi.

Dün 10.616,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,24 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.637,42 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,50 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 10.666,68 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.611,12, en yüksek 10.674,81 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,49 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 22'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 386 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,20, bileşik getirisi yüzde 40,66 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4110 liradan, avro 47,3590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 386 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 azalışla 67,9 dolardan işlem görüyor.