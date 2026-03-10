BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 473,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 178 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63, holding endeksi yüzde 2,90 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en fazla yükselen yüzde 7,43 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından gerileyen petrol fiyatları ve artan risk iştahının etkisiyle pozitif seyrederken, yatırımcıların odağına ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi yerleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel genele yayılan alımlarla günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Öte yandan Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalış gösterdi.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da enflasyon, ABD'de enflasyon, haftalık mortgage başvuruları, federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.