BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükselişte

18.03.2026 13:37
BIST 100 endeksi, yüzde 0,38 artışla 13.268,24 puana yükseldi; işlem hacmi 59,1 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 13.268,24 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,64 puan ve yüzde 0,38 artışla 13.268,24 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 59,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,09 ile bilişim, en fazla değer kaybeden ise yüzde 1,07 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu ve petrol fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günün ilk yarısını alıcılı bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
