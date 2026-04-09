BIST 100 Endeksi Yükselişte

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,70 puan ve yüzde 0,54 artışla 13.610,55 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,90 ile metal ana sanayi, en fazla değer kaybeden ise yüzde 1,77 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik tedirginliklerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.