BIST 100 Endeksi Yükselişte
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Yükselişte

22.04.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,11 artışla 14.390,73 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 70,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,61 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden yüzde 1,75 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Yurt içinde açıklanan makro ekonomik verilere göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), nisanda 8,2 puan artarak 167,3 seviyesine yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 13:47:44.
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.